Сідней постраждав від сильного шторму (фото)

11:31, 23 березня 2017
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У вівторок, 21 березня, на австралійський Сідней обрушився шторм.

Шторм у Сіднеї / twitter.com @CoffeeMumSwims
Шторм у Сіднеї / twitter.com @CoffeeMumSwims

Через сильний вітер тисячі будинків і підприємств залишилися без електрики, передає ABC.

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Багато районів міста постраждали від сильної грози, крім того, виникли проблеми з авіасполученням.

Загалом через негоду більше 33 тисяч будинків залишилися без електроенергії, зокрема, у районі Пламптон у підстанцію вдарила блискавка.

Нагадаємо, у деяких районах штату Новий Південний Уельс (Австралія) за тиждень випало понад 500 мм опадів.

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