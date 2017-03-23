Сідней постраждав від сильного шторму (фото)
У вівторок, 21 березня, на австралійський Сідней обрушився шторм.
Через сильний вітер тисячі будинків і підприємств залишилися без електрики, передає ABC.
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Багато районів міста постраждали від сильної грози, крім того, виникли проблеми з авіасполученням.
Загалом через негоду більше 33 тисяч будинків залишилися без електроенергії, зокрема, у районі Пламптон у підстанцію вдарила блискавка.
Goodbye bridge, farewell city #SydneyStorm #angrycloud pic.twitter.com/015vwzrrFk— Will.i.am (@Llama_Bin_Wild) March 22, 2017
Team Effort: #Paramedics @NSWSES @nswpolice @FRNSW working together at Mulgoa this afternoon to help after #SydneyStorm Be safe! pic.twitter.com/q03GUD0VUU— NSW Ambulance (@NSWAmbulance) March 22, 2017
Нагадаємо, у деяких районах штату Новий Південний Уельс (Австралія) за тиждень випало понад 500 мм опадів.
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