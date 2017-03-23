Сідней постраждав від сильного шторму (фото)

У вівторок, 21 березня, на австралійський Сідней обрушився шторм.

Шторм у Сіднеї / twitter.com @CoffeeMumSwims

Через сильний вітер тисячі будинків і підприємств залишилися без електрики, передає ABC.

Читайте також Південний схід США накрили дощі з грозами, одна людина загинула

Багато районів міста постраждали від сильної грози, крім того, виникли проблеми з авіасполученням.

Загалом через негоду більше 33 тисяч будинків залишилися без електроенергії, зокрема, у районі Пламптон у підстанцію вдарила блискавка.

Нагадаємо, у деяких районах штату Новий Південний Уельс (Австралія) за тиждень випало понад 500 мм опадів.