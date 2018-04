Сідней постраждав від сильного шторму (фото)

Через сильний вітер тисячі будинків і підприємств залишилися без електрики, передає ABC.

Багато районів міста постраждали від сильної грози, крім того, виникли проблеми з авіасполученням.

Загалом через негоду більше 33 тисяч будинків залишилися без електроенергії, зокрема, у районі Пламптон у підстанцію вдарила блискавка.

Team Effort: #Paramedics @NSWSES @nswpolice @FRNSW working together at Mulgoa this afternoon to help after #SydneyStorm Be safe! pic.twitter.com/q03GUD0VUU