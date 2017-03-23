У Таджикистані стався землетрус магнітудою 5,1

12:11, 23 березня 2017
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У середу, 22 березня, у Таджикистані стався землетрус магнітудою 5,1.

У Таджикистані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Таджикистані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

На Балі стався землетрус магнітудою 5,5

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 33 км на північний схід від населеного пункту Шугнан. Осередок землетрусу залягав на глибині 24,3 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.

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