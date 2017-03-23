На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході до +19°
У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі. На заході температура до +19°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса практично без опадів. Температура +12°... +17°. Завтра на цьому маршруті температура до +18°, місцями пройдуть дощі.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +18° (карта)
На трасі Київ – Ужгород пройдуть дощі, температура в дорозі +8° ...+19°. У п'ятницю на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +21°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +17°, без опадів. Завтра на даному маршруті очікуються грози, температура до +17°.
У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +15°. 24 березня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +14° ...+16°.
За маршрутом Київ - Чернівці зливи, +9° ... +16°. За даним напрямком у п'ятницю очікуються опади, температура до +19°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°