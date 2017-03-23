На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході до +19°

У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі. На заході температура до +19°.

На автошляхах України пройдуть дощі / widefon.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса практично без опадів. Температура +12°... +17°. Завтра на цьому маршруті температура до +18°, місцями пройдуть дощі.

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На трасі Київ – Ужгород пройдуть дощі, температура в дорозі +8° ...+19°. У п'ятницю на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +21°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +17°, без опадів. Завтра на даному маршруті очікуються грози, температура до +17°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +15°. 24 березня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +14° ...+16°.

За маршрутом Київ - Чернівці зливи, +9° ... +16°. За даним напрямком у п'ятницю очікуються опади, температура до +19°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.