Метеорологи випустили атлас з новими типами хмар

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) визнала 12 нових типів хмар.

Катя хмари потрапили в атлас / izent.ru

Усі вони зібрані в останньому виданні Міжнародного атласу хмар, який є найбільш авторитетним у світі довідником по класифікації форм хмар, повідомляє Російська служба BBC.

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До нового видання потрапили дуже незвичайні хвилясті хмари, які схожі на морські хвилі, якщо на них дивитися з-під води. Уперше вони були сфотографовані в 2006 році в американському штаті Айова.

До списку також потрапили хмари, що котяться. За форою вони нагадують трубу, що тягнеться уздовж лінії горизонту.

За словами вчених, оновити атлас допомогли фотографії, зроблені численними метеорологами-любителями на свої смартфони. Як зазначається, сучасні гаджети, що знаходяться постійно під рукою, дали можливість не тільки фахівцям знімати хмари, які дуже швидко змінюються або зовсім зникають.

До атласу також включили відомості про рідкісні види веселок, снігових смерчів та про град.