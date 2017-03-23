У Китаї в 2016 році було зафіксовано рекордно високий рівень моря

У Китаї в 2016 році був зафіксований найвищий рівень моря з 1980 року.

В Китаї було зафіксовано рекордно високий рівень моря / strategic-culture.org

Про це йдеться у бюлетені за рівнем моря в Китаї, опублікованого Державним океанологічним управлінням, передає Xinhua.

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У 1980-2016 роках темп підвищення рівня моря в прибережних районах Китаю становив 3,2 мм на рік, що вище загальносвітового показника за той же період.

У 2016 році рівень моря в прибережних районах Китаю був на 82 мм вище звичайного рівня і на 38 мм вище рівня 2015 року, це найвищий показник з 1980 року. За останні 5 років рівень моря в прибережних районах Китаю був максимальним за 30 з гаком років.

Зазначимо, метеорологи вважають, що сильні зливи - це нова кліматична норма.