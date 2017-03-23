Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +19° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра пройде дощ, вночі +1°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.

У Львові 24 березня без опадів, вночі -2°, вдень +11°. Вітер мінливий, помірний.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -2°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.

У Вінниці в п'ятницю злива. Температура вночі +2°, вдень +15°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +7°, вдень +16°, вітер південний і південно-західний, до 6.7 м/с.

У Харкові у п'ятницю пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +15°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +6°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі +4°, вдень +16°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ. Температура вночі +4°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

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