Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +19° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.
У Києві завтра пройде дощ, вночі +1°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.
У Львові 24 березня без опадів, вночі -2°, вдень +11°. Вітер мінливий, помірний.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході до +19°
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -2°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.
У Вінниці в п'ятницю злива. Температура вночі +2°, вдень +15°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +7°, вдень +16°, вітер південний і південно-західний, до 6.7 м/с.
У Харкові у п'ятницю пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +15°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер південно-західний, помірний.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +6°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі +4°, вдень +16°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ. Температура вночі +4°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°