У Києві завтра пройде дощ, вдень до +14°

19:00, 23 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 березня, у столиці очікується злива.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері – до +7°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході до +19°

Сонце в столиці зійде у 05:53, а зайде у 18:16.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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