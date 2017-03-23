У Києві завтра пройде дощ, вдень до +14°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 березня, у столиці очікується злива.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері – до +7°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:53, а зайде у 18:16.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

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