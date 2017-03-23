В Україну суне негода: на вихідних похолодає аж до мокрого снігу – синоптик

У неділю можливий мокрий сніг.

В Україну суне негода / Фото УНІАН

Цими вихідними, 25-26 березня, українців чекає похолодання. Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

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"Особлива інформація – вихідними в Україні сильно похолодає і в неділю навіть є ймовірність мокрого снігу", - написала Діденко.

Синоптик розповіла, що завтра, 24-го березня, в Україні погода суттєво не зміниться.

"На заході та півночі, а також місцями у центральних областях, ходитимуть хмари та дощі, від невеликих до помірних... Захід буде найнестабільнішим, бо на Закарпатті - в Ужгороді, Мукачеві - може бути до +18+20 градусів, а у Рівному, Луцьку ледь-ледь +9+11. Ну, й дощики. Північна частина трохи підніме планку температурну, але тут також не все стабільно, Житомир, Київ до +12+14. Суми, Чернігів +9+12. Південь, схід побудуть у сонечку, і воно допоможе ніжній тендітній весняній температурі піднятися там до +13+18 градусів", - пояснила вона.

За словами Діденко, у Києві п'ятниця буде тепліша, ніж четвер, ймовірно вдень до +12+14 градусів, але дощитиме.