В Україну суне негода: на вихідних похолодає аж до мокрого снігу – синоптик
У неділю можливий мокрий сніг.
Цими вихідними, 25-26 березня, українців чекає похолодання. Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°
"Особлива інформація – вихідними в Україні сильно похолодає і в неділю навіть є ймовірність мокрого снігу", - написала Діденко.
Синоптик розповіла, що завтра, 24-го березня, в Україні погода суттєво не зміниться.
"На заході та півночі, а також місцями у центральних областях, ходитимуть хмари та дощі, від невеликих до помірних... Захід буде найнестабільнішим, бо на Закарпатті - в Ужгороді, Мукачеві - може бути до +18+20 градусів, а у Рівному, Луцьку ледь-ледь +9+11. Ну, й дощики. Північна частина трохи підніме планку температурну, але тут також не все стабільно, Житомир, Київ до +12+14. Суми, Чернігів +9+12. Південь, схід побудуть у сонечку, і воно допоможе ніжній тендітній весняній температурі піднятися там до +13+18 градусів", - пояснила вона.
За словами Діденко, у Києві п'ятниця буде тепліша, ніж четвер, ймовірно вдень до +12+14 градусів, але дощитиме.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°