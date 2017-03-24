В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +19° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 24 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

В Україні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

У Києві сьогодні пройде дощ, удень +14°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.

У Львові 24 березня без опадів, удень +11°. Вітер мінливий, помірний.

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У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря +11°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.

У Вінниці в п'ятницю злива. Температура вдень +15°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +16°, вітер південний і південно-західний, до 6.7 м/с.

Прогноз на 24 березня / УНІАН

У Харкові у п'ятницю пройде дощ, температура вдень +15°. Вітер мінливий, легкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +15°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +16°, вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +12°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура +16°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ. Температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

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