У Києві сьогодні вдень до +14°, пройде дощ

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 березня у столиці пройде дощ, вдень до +14°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:53, а зайде у 18:16.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

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