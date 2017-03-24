У Києві сьогодні вдень до +14°, пройде дощ

08:30, 24 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 березня у столиці пройде дощ, вдень до +14°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході до +19°

Сонце в столиці зійшло у 05:53, а зайде у 18:16.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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