Киян попереджають про туман

09:30, 24 березня 2017
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Сьогодні, 24 березня, у Києві очікується туман та невеликий дощ.

У Києві очікується туман / УНІАН
У Києві очікується туман / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві сьогодні вдень до +14°, пройде дощ

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Під час керування автомобілем у тумані фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

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