Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

10:33, 24 березня 2017
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У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні вдень до +14°, пройде дощ

"За прогнозами Укргідрометцентру, 24 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

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