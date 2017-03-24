Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також У Києві сьогодні вдень до +14°, пройде дощ

"За прогнозами Укргідрометцентру, 24 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.