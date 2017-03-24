Американський штат Айдахо постраждав від повеней і зсувів

Через сильні дощі і танення снігу в штаті Айдахо (США) почалися повені і зійшли зсуви.

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Не менше двох будинків зруйновані, близько 100 пошкоджено, повідомляє Floodlist.

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У багатьох водоймах піднявся рівень води, що призвело до затоплення будинків і доріг, а також пошкодило дамби. Повідомлення про події, пов'язані з повінню, надійшли із 25 округів Айдахо.

Очікується, що дощова погода збережеться в регіоні і на вихідних.

Нагадаємо, не менше шести чоловік загинули в Бурунді через повені, викликані проливними дощами.