На вихідних українців очікує похолодання і мокрий сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні очікуються опади і похолодання.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі 0°, вдень +4°. У неділю мінлива хмарність, -1°...+7°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +8°. У неділю пройде дощ, -3°...+6°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +19° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +8°, можливий дощ. У неділю вночі -1°, вдень +7° дощ.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +1°...+7°. У неділю до +6°, мокрий сніг з дощем.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю -1°...+7°, пройде дощ.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +7°. У неділю -4°...+7°, без опадів.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -1°, вдень +8°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -3°...+7°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +1°...+9°. У неділю +3°...+11°, злива.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура до +8°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -2°, вдень +8°. У неділю температура до +6°, очікуються опади.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -2°, вдень +9°. У неділю -4°...+6°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура до +8°. У неділю гроза, вночі -3°, вдень +2°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +10°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +10°. У неділю температура вдень +6°, пройде дощ з грозою.
У Сваляві завтра сонячно, +12°, у неділю пройде дощ, температура повітря -3° ...+7°.
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Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°