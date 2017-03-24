На вихідних українців очікує похолодання і мокрий сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні очікуються опади і похолодання.

На вихідних в Україні очікуються опади / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі 0°, вдень +4°. У неділю мінлива хмарність, -1°...+7°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +8°. У неділю пройде дощ, -3°...+6°.

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У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +8°, можливий дощ. У неділю вночі -1°, вдень +7° дощ.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +1°...+7°. У неділю до +6°, мокрий сніг з дощем.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю -1°...+7°, пройде дощ.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +7°. У неділю -4°...+7°, без опадів.

Прогноз на 25 березня / УНІАН

Прогноз на 26 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -1°, вдень +8°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -3°...+7°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +1°...+9°. У неділю +3°...+11°, злива.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура до +8°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -2°, вдень +8°. У неділю температура до +6°, очікуються опади.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -2°, вдень +9°. У неділю -4°...+6°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура до +8°. У неділю гроза, вночі -3°, вдень +2°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +10°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +10°. У неділю температура вдень +6°, пройде дощ з грозою.

У Сваляві завтра сонячно, +12°, у неділю пройде дощ, температура повітря -3° ...+7°.

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