На автошляхах України пройдуть дощі, на заході температура до +19°

На популярних українських маршрутах найближчими днями пройдуть дощі, на заході в п'ятницю температура до +19°.

На автошляхах України пройдуть дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +19°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, +4°...+13°. У неділю пройдуть дощі, до +9°.

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На трасі Київ – Ужгород очікуються опади, температура в дорозі +9°... +17°. Завтра на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +14°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +3°...+11°.

На трасі Київ - Харків сьогодні зливи. Температура в дорозі +14°... +17°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура +4°... +7°. У неділю практично без опадів, +8°.

На Маріупольському напрямку сьогодні місцями дощі, температура +11°...+16°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність. У неділю без опадів, до +8°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі +13°... +16°. У суботу на цьому маршруті хмарно з проясненнями. У неділю зливи, температура до +7°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.