На автошляхах України пройдуть дощі, на заході температура до +19°
На популярних українських маршрутах найближчими днями пройдуть дощі, на заході в п'ятницю температура до +19°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +19°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, +4°...+13°. У неділю пройдуть дощі, до +9°.
На вихідних українців очікує похолодання і мокрий сніг (карта)
На трасі Київ – Ужгород очікуються опади, температура в дорозі +9°... +17°. Завтра на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +14°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +3°...+11°.
На трасі Київ - Харків сьогодні зливи. Температура в дорозі +14°... +17°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура +4°... +7°. У неділю практично без опадів, +8°.
На Маріупольському напрямку сьогодні місцями дощі, температура +11°...+16°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність. У неділю без опадів, до +8°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі +13°... +16°. У суботу на цьому маршруті хмарно з проясненнями. У неділю зливи, температура до +7°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°