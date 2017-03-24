Біля берегів Колумбії стався землетрус

14:31, 24 березня 2017
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У п'ятницю, 24 березня, біля берегів Колумбії стався землетрус магнітудою 5,3.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Колумбії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Таджикистані стався землетрус магнітудою 5,1

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 136 км на північний захід від населеного пункту Москера. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.

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