В Ісландії через сніжну бурю зупинили футбольний матч (відео)

Потужний вітер зі снігом не дав дограти поєдинок Кубка Ліги Ісландії.

В Ісландії сніжна буря зірвала футбольний матч / twitter.com @blikar_is

23 березня сніжна буря втрутилася у матчі Кубка Ліги Ісландії між командами "Фрам" (Рейк'явік) та "Брейдаблік" (Коупавогюр), повідомляє ТСН.

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Гра була зупинена на 70-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Брейдабліка" через потужну хуртовину. Гравців навіть замело на лаві запасних. Поєдинок у підсумку скасували.