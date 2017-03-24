В Ісландії через сніжну бурю зупинили футбольний матч (відео)
Потужний вітер зі снігом не дав дограти поєдинок Кубка Ліги Ісландії.
23 березня сніжна буря втрутилася у матчі Кубка Ліги Ісландії між командами "Фрам" (Рейк'явік) та "Брейдаблік" (Коупавогюр), повідомляє ТСН.
У Рейк'явіку випала рекордна кількість снігу (відео)
Гра була зупинена на 70-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Брейдабліка" через потужну хуртовину. Гравців навіть замело на лаві запасних. Поєдинок у підсумку скасували.
Dómarinn er búinn að gera hlé á leik Fram og Breiðabliks #fotboltinet pic.twitter.com/vY6Fp0kRaR— Blikar.is (@blikar_is) March 23, 2017
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