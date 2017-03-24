У результаті руйнівної повені в Анголі загинули 11 людей
11 людей загинули і ще кілька зникли безвісти в Анголі після сильних дощів, що викликали повені.
Стихія зруйнувала близько 700 будинків, загалом затоплено понад 5 тисяч домоволодінь, повідомляє Al Jazeera.
Влада Чилі направила 20 тонн гуманітарної допомоги постраждалим від повеней у Перу
Сильно постраждала столиця країни Луанда. Тут за добу випало 76 мм опадів, що відповідає місячній нормі. Через негоду було порушено рух транспорту, багато людей залишилися без електрики і питної води.
В Анголі сезон дощів продовжується з жовтня по квітень. У Луанді найбільша кількість опадів випадає в березні і квітні - 76 і 117 мм відповідно.
Нагадаємо, через сильні дощі і танення снігу в штаті Айдахо (США) почалися повені і зійшли зсуви.
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