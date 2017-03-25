У Росії сталося виверження вулкана, який 200 років був неактивним (відео)

12:40, 25 березня 2017
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Виверження вулкана Камбальний відбулося на півдні Камчатки вперше за історію спостережень.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У Росії сталося виверження вулкана, який 200 років був неактивний. Є ймовірність випадання попелу, викинутого на висоту 3-6 км над рівнем моря, у місті Північно-Курильськ. Про це повідомляє ТАСС.

"На вулкані за попередні дві доби сталося понад 200 землетрусів. За візуальними даними кордону Прибережний, розташованого в 30 км на північний захід від Камбального, в п'ятницю о 21:50 за Гринвічем (00:50 мск суботи) спостерігався попільні стовп висотою від 3 до 6 км над рівнем моря. Згідно з супутниковим даними на 02:33 за Гринвічем (05:33 мск), на висоті 7 км над рівнем моря зафіксований попільні шлейф довжиною близько 180 км південного/південно-західного напрямку", - сказали в Камчатській філії Федерального дослідного центру в Росії "Єдина геофізична служба РАН".

На Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж)

Для Камбального встановлено загрозливий, помаранчевий, колірний код небезпеки для авіації. Фахівці філії зазначили, що поки що загрози для авіації немає, але якщо напрямок вітру зміниться, то це може вплинути на безпеку міжнародних перельотів. Є ймовірність випадання попелу у місті Північно-Курильськ Сахалінської області. При такій небезпеці населення міста буде попереджено.

Вулкан Камбальний розташований на півдні Камчатки. Його попереднє виверження, можливо, відбувалося в XVIII столітті. На вершині розташований кратер видовженої форми, розміром 800 на 400 м, відкритий на південний захід, глибина - 150 м. Своє ім'я він отримав від козаків-першопрохідців, які назвали його по однойменній річці Камбальній, а сама річка називається так через велику кількість камбали в пригирловій частині моря.

Раніше десять людей постраждали при виверженні вулкана Етна.

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