В Одесі зафіксували метеорологічне цунамі (відео)

Метеорологічне цунамі зафіксували у морі поблизу Люстдорфу.

Цунамі зафіксували у морі біля Люстдорф / dumskaya.net

В Одесі сьогодні, 25 березня, спостерігалось цунамі. На відстані приблизно кілометра від берега у морі біля Люстдорфу (Чорноморка), на південь від мису Великий Фонтан з'явилися концентричні хвилі висотою 1,5-2 метри, в той же час, коли інша поверхня води була спокійною, пише «Думская.net».

Читайте також В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9

Очевидці зазначають, дві великі хвилі з гребенем розійшлися обертом від епіцентру і згасли, не досягнувши берега, тому наслідків, як в 2014 році, не було.

Видання зазначає, що місце і сонячна погода в поєднанні з холодною водою, дають підстави вважати, що це - невелика метеорологічне цунамі, яке виникає через різку зміною тиску повітря над локальними ділянками поверхні води.