В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +13° (карта)

08:04, 27 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.

В Україні сьогодні практиечски без опадів / УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

Сьогодні в Києві без опадів, удень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 8.4 м/с.

У Львові 29 березня без опадів, удень +9°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря +11°. Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.

У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +13°, вітер мінливий, до 5.2 м/с.

Прогноз на 27 березня / УНІАН
Прогноз на 27 березня / УНІАН

У Харкові в понеділок пройде дощ, температура вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +10°, вітер мінливий, до 4.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +11°. Вітер північний і південно-західний, до 5.0 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, температура +9°, вітер західний та північно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень +10°. Вітер західний та північно-західний, до 7.1 м/с.

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