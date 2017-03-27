В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +13° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 8.4 м/с.
У Львові 29 березня без опадів, удень +9°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря +11°. Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.
У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +13°, вітер мінливий, до 5.2 м/с.
У Харкові в понеділок пройде дощ, температура вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень +10°, вітер мінливий, до 4.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +11°. Вітер північний і південно-західний, до 5.0 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, температура +9°, вітер західний та північно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень +10°. Вітер західний та північно-західний, до 7.1 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°