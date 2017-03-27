У Києві сьогодні вдень до +8°, пройде мокрий сніг
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 27 березня, в столиці пройде мокрий сніг, вдень до +8°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +7°. Вітер західний та північно-західний, до 8.4 м/с.
В Одесі зафіксували метеорологічне цунамі (відео)
Сонце в столиці зійшло у 05:46, а зайде о 19:21.
Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 2 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: 0 °
Вологість: 51 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин