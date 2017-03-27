У Києві сьогодні вдень до +8°, пройде мокрий сніг

08:30, 27 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 27 березня, в столиці пройде мокрий сніг, вдень до +8°.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +7°. Вітер західний та північно-західний, до 8.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:46, а зайде о 19:21.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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