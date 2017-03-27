На сході Австралії проводиться евакуація через наближення циклону "Деббі"
В австралійському штаті Квінсленд проводиться евакуація жителів ряду північних прибережних районів, до яких наближається тропічний циклон "Деббі".
Про це повідомила губернатор штату Анастасія Палащук, передає ТАСС.
Для надання допомоги з виведення людей з небезпечної зони в райони на північ від столиці штату Брісбена направлені понад тисячі співробітників рятувальних служб та військовослужбовців.
Сідней постраждав від сильного шторму (фото)
Зараз "Деббі" знаходиться приблизно в 300 км від узбережжя Австралії і повільно рухається в бік континенту. Поки циклон має другу категорію потужності, але очікується, що його сила зросте до четвертої категорії, а потім, можливо, до найвищої - п'ятої.
За прогнозами, циклон перетне берегову лінію орієнтовно 28 березня вранці. Метеорологи все ще не можуть передбачити, де точно це станеться, оскільки циклон поки рухається надто повільно. Найімовірніше, епіцентр "Деббі" перетне берегову лінію в районі містечка Ейр, де живуть близько 8 тисяч осіб.
У вівторок в прибережних районах очікується сильний вітер, швидкість поривів якого може перевищити 230 км/год, сильні зливи (до 400 мм опадів) і припливи.
Нагадаємо, у деяких районах штату Новий Південний Уельс (Австралія) за тиждень випало понад 500 мм опадів.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°