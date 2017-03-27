На сході Австралії проводиться евакуація через наближення циклону "Деббі"

В австралійському штаті Квінсленд проводиться евакуація жителів ряду північних прибережних районів, до яких наближається тропічний циклон "Деббі".

На Австралію насувається циклон "Деббі" / Strange sounds

Про це повідомила губернатор штату Анастасія Палащук, передає ТАСС.

Для надання допомоги з виведення людей з небезпечної зони в райони на північ від столиці штату Брісбена направлені понад тисячі співробітників рятувальних служб та військовослужбовців.

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Зараз "Деббі" знаходиться приблизно в 300 км від узбережжя Австралії і повільно рухається в бік континенту. Поки циклон має другу категорію потужності, але очікується, що його сила зросте до четвертої категорії, а потім, можливо, до найвищої - п'ятої.

За прогнозами, циклон перетне берегову лінію орієнтовно 28 березня вранці. Метеорологи все ще не можуть передбачити, де точно це станеться, оскільки циклон поки рухається надто повільно. Найімовірніше, епіцентр "Деббі" перетне берегову лінію в районі містечка Ейр, де живуть близько 8 тисяч осіб.

У вівторок в прибережних районах очікується сильний вітер, швидкість поривів якого може перевищити 230 км/год, сильні зливи (до 400 мм опадів) і припливи.

Нагадаємо, у деяких районах штату Новий Південний Уельс (Австралія) за тиждень випало понад 500 мм опадів.