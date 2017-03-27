Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з вівторка очікується потепління (карта)

Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується потепління.

Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +12°. У східних областях температура до +6°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +11°. На півночі вдень до +10°, на півдні до +10°.

Прогноз на 27 березня / УНІАН

У вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. Вдень на півдні країни потеплішає до +20°, в інших регіонах +8°...+16°.

Прогноз на 28 березня / УНІАН

У середу, 29 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вночі стовпчик термометра опуститься до -3°. Вдень найтепліше буде на заході - до +18°.

Прогноз на 29 березня / УНІАН

У четвер практично по всій країні пройдуть дощі. Вночі в Україні -5°...+1°, вдень на півдні до +16°.

Прогноз на 30 березня / УНІАН

У п'ятницю в країні без опадів. На заході температура вдень до +13°, в інших регіонах +4°...+12°.

Прогноз на 31 березня / УНІАН

25 і 26 березня в Україні хмарно з проясненнями. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -3°, на решті території -1°...+7°. Вдень температура по країні +6°...+16°. У неділю вночі на сході до -1°, вдень в Україні +9°...+20°.

Прогноз на 1 квітня / УНІАН

Прогноз на 2 квітня / УНІАН

Народний прогноз

27 березня - якщо кричать галки, а дятел довбає по дереву, то погода буде сонячною. 28 березня - побачив шпака - весна біля ґанку. Чайка прилетіла - скоро лід піде.

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29 березня - кішка, яка точить кігті, говорить про похолодання. Сніг тане одночасно з північної та південної сторін мурашника - літо буде надзвичайно спекотне й довге. Якщо лід сходить швидко - до хорошого року.

30 березня - якщо собака завила, потрібно звернути увагу на її хвіст. Опущений хвіст - до поганої погоді, піднятий вгору - до потепління. 31 березня - якщо у цей день зацвіла мати-й-мачуха, значить, літо буде теплим.

1 квітня - Хризанфа і Дар'ї мучеників. Якщо Хризанф погожий – буде хороший рік. 2 квітня у народному календарі - Фотинія. Якщо в цей день блискає блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим.

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