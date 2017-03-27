Киян попереджають про сильний вітер

11:30, 27 березня 2017
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До кінця доби 27 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

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Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними під час перебування на вулиці.

"Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, в столиці пройде мокрий сніг, вдень до +8°.

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