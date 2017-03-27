Синоптик попередила про прихід справжньої весни до України

11:19, 27 березня 2017
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З 1 квітня у нашій країні очікується до +18 градусів.

До України нарешті прийде тепло / nikopol-online.info
До України нарешті прийде тепло / nikopol-online.info

На вихідних в Україні, 1 та 2 квітня, очікується потепління, сонячно буде по всій Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"Сонце і тепло будуть всюди в Україні. І не якісь там нищебродські +5+10, а справжні +13+18 градусів, а, може, й вище. І ніякого дощу", - прогнозує вона.

За словами Діденко, з 1 квітня запанує тепла суха ясна погода, й наступний тиждень буде справжнім подарунком.

За прогнозом Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується потепління.  Вдень на півдні країни очікується до +20°, в інших регіонах +8°...+16°.

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