У результаті сходження лавини в Японії постраждали десятки людей (відео)

На гірськолижному курорті в Японії в результаті сходження сніжної лавини постраждали десятки людей.

В Японії зійшла снігова лавина / Reuters

Вісім школярів не подають ознак життя, передає Російська служба BBC з посиланням на владу префектури Тотігі.

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В Японії не оголошують людину загиблою до того часу, поки лікар не зробить офіційну заяву про її смерть. Поки лікар не зміг дістатися до школярів, що не подають ознак життя, і оглянути їх.

Лавина зійшла в 160 кілометрах на північ від Токіо. Зараз там знаходяться рятувальники. Повідомляється, що ще дві людини знаходяться в критичному стані. Через погану погоду рятувальні вертольоти не можуть дістатися до місця сходження лавини.

У сходженні взяли участь понад 50 школярів, учнів вищої школи та 11 викладачів.

Нагадаємо, чотири лижника загинули в результаті сходження лавини на заході Австрії.