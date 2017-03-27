На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні завтра температура до +19°
Сьогодні і завтра на автошляхах України майже без опадів. На півдні у вівторок температура до +19°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +11°. Завтра на цьому маршруті температура до +19°, сонячно.
Киян попереджають про сильний вітер
На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +9° ...+14°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +18°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +9°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.
У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +9°. 28 березня на цьому напрямку місцями пройдуть дощі, температура +11° ...+12°.
За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +9° ... +11°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до +16°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°