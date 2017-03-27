На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні завтра температура до +19°

13:00, 27 березня 2017
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Сьогодні і завтра на автошляхах України майже без опадів. На півдні у вівторок температура до +19°.

На автошляхах України практично без опадів / УНІАН
На автошляхах України практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +11°. Завтра на цьому маршруті температура до +19°, сонячно.

Киян попереджають про сильний вітер

На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +9° ...+14°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +18°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +9°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +9°. 28 березня на цьому напрямку місцями пройдуть дощі, температура +11° ...+12°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +9° ... +11°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до +16°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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