На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні завтра температура до +19°

Сьогодні і завтра на автошляхах України майже без опадів. На півдні у вівторок температура до +19°.

На автошляхах України практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +11°. Завтра на цьому маршруті температура до +19°, сонячно.

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На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +9° ...+14°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +18°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +9°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +9°. 28 березня на цьому напрямку місцями пройдуть дощі, температура +11° ...+12°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +9° ... +11°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до +16°.

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