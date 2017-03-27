В Індонезії стався землетрус

14:31, 27 березня 2017
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У неділю, 26 березня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,2.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Колумбії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 194 км на північний захід від населеного пункту Саумлакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 118,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався у М'янмі.

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