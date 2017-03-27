Число жертв повеней в Перу збільшилося до 90

У результаті повеней в Перу загинули 90 осіб.

Наслідки повені в Перу / Reuters

Раніше повідомлялося про 84 загиблих, 20 зниклих безвісти і 209 поранених.

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Загалом стихія торкнулася близько 863 тисяч людей, включаючи 347 поранених, завдала шкоди майже 200 тисячам будинків та іншим будівлям, передає "РИА Новости" з посиланням на портал 20 minutos.

Місцева влада називає повені, які накрили Перу, одними з найпотужніших за останні десятиліття, їхньою причиною став кліматичний феномен Ель-Ніньо" в Тихому океані.

Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд проводиться евакуація жителів ряду північних прибережних районів, до яких наближається тропічний циклон "Деббі".