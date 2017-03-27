Завтра в Україні практично без опадів, на півдні потеплішає до +18° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.
У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 10.0 м/с.
У Львові 28 березня сонячно, вночі +3°, вдень +14°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні завтра температура до +19°
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +4°, вдень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.
У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +4°, вдень +18°, вітер західний та північно-західний, до 7.9 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -1°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +1°, вдень +12°. Вітер мінливий, свіжий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +4°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 10.3 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі -1°, вдень +11°, вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 8.2 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°