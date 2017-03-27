Завтра в Україні практично без опадів, на півдні потеплішає до +18° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.

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У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 10.0 м/с.

У Львові 28 березня сонячно, вночі +3°, вдень +14°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +4°, вдень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +4°, вдень +18°, вітер західний та північно-західний, до 7.9 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -1°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +1°, вдень +12°. Вітер мінливий, свіжий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +4°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 10.3 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі -1°, вдень +11°, вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 8.2 м/с.

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