У Києві завтра без опадів, вдень до +13°
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 березня у столиці без опадів.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 10.0 м/с.
На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні завтра температура до +19°
Сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде о 19:23.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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