В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні потеплішає до +18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.

Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні в Києві без опадів, удень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 10.0 м/с.

У Львові 28 березня сонячно, вдень +14°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

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У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря +13°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.

У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +18°, західний і північно-західний, до 7.9 м/с.

Прогноз на 28 березня / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, свіжий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +14°, вітер мінливий, до 7.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 10.3 м/с.

У Краматорську у понеділок пройде дощ, температура +11°, вітер мінливий, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 8.2 м/с.

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