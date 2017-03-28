В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні потеплішає до +18° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 10.0 м/с.
У Львові 28 березня сонячно, вдень +14°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні завтра температура до +19°
У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря +13°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.
У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +18°, західний і північно-західний, до 7.9 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, свіжий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень +14°, вітер мінливий, до 7.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 10.3 м/с.
У Краматорську у понеділок пройде дощ, температура +11°, вітер мінливий, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 8.2 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°