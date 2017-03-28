У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 березня у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні в Києві без опадів / ourgreenworld.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 10.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде о 19:23.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.

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