У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

08:30, 28 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 березня у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні В Києві без опадів / ourgreenworld.ru
Сьогодні в Києві без опадів / ourgreenworld.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 10.0 м/с.

На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні завтра температура до +19°

Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде о 19:23.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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