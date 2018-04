Потужний циклон "Деббі" перетнув берегову лінію Австралії (відео)

Раніше циклон викликав руйнування на прибережних островах. Швидкість вітру, викликаного "Деббі", досягає 263 км/год, передає Російська служба BBC.

Шторм накрив узбережжя між містами Боуен і Ерлі-Біч. Очевидці повідомляють, що в Боуені в повітрі літають уламки, а в самому місті немає електропостачання.

За словами місцевих жителів, в Ерлі-Біч падають дерева, а в деяких будинків починає хитатися дах.

Раніше рятувальники евакуювали десятки тисяч жителів прибережних районів. Метеорологічне бюро Австралії присвоїло "Деббі" четверту категорію з п'яти. У свою чергу влада заявляє, що це найпотужніший циклон за останні шість років.

8:35 am. Picking up... slowly. Winds strong but not destructive yet in #Bowen. 986 mb & finally dropping! #Cyclone #DEBBIE pic.twitter.com/FGoAWxz00l