Потужний циклон "Деббі" перетнув берегову лінію Австралії (відео)

09:18, 28 березня 2017
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Тропічний циклон "Деббі" накрив узбережжя австралійського штату Квінсленд.

Тропічний циклон
Тропічний циклон "Деббі" в Австралії / Reuters

Раніше циклон викликав руйнування на прибережних островах. Швидкість вітру, викликаного "Деббі", досягає 263 км/год, передає Російська служба BBC.

Шторм накрив узбережжя між містами Боуен і Ерлі-Біч. Очевидці повідомляють, що в Боуені в повітрі літають уламки, а в самому місті немає електропостачання.

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За словами місцевих жителів, в Ерлі-Біч падають дерева, а в деяких будинків починає хитатися дах.

Раніше рятувальники евакуювали десятки тисяч жителів прибережних районів. Метеорологічне бюро Австралії присвоїло "Деббі" четверту категорію з п'яти. У свою чергу влада заявляє, що це найпотужніший циклон за останні шість років.

Губернатор Квінсленда Анастасія Палащук сказала, що, наскільки їй відомо, це найбільш масштабна евакуація за всю історію штату. Вона також нагадала всім про необхідність зарядити свої телефони, оскільки очікуються перебої з постачанням електроенергії.

Вона також додала, що для тих, кому нікуди бігти, вже підготовлені центри тимчасового розміщення далеко від узбережжя.

"Я прошу всіх - слухайте попередження компетентних організацій, - сказала Палащук. - Я це роблю, і ви повинні теж. Мова йде про вашу безпеку, про безпеку ваших родичів, про безпеку ваших дітей".

Влада вже організувала склади з продовольством та пальним. Армія приведена в стан готовності для допомоги постраждалим.

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