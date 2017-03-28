В Україні оголосили штормове попередження

10:21, 28 березня 2017
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Сьогодні, 28 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні очікується сильний вітер / dailymail.co.uk
В Україні очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

По Києву та області 28 березня пориви вітру 15-18 м/с.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці.

"Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.

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