В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 28 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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По Києву та області 28 березня пориви вітру 15-18 м/с.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці.

"Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 28 березня, в Україні практично без опадів. На півдні до +18°.