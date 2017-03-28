Повені повністю затопили місто на північному заході Перу (фоторепоратж)

11:28, 28 березня 2017
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Місто Піура на північному заході Перу виявилося повністю затопленим в результаті повеней.

Повінь в Перу / Reuters
Повінь в Перу / Reuters

Річки Піура, що вийшли з берегів, затопили центральну частину населеного пункту і кілька інших районів. З небезпечних зон евакуювали 300 сімей, передає "РИА Новости" з посиланням на канал Telesur.

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За останніми даними, від повеней в Перу загинули 90 людей, ще 20 зникли безвісти. Загалом стихія торкнулася близько 863 тисяч чоловік, включаючи 347 поранених, завдала шкоди майже 200 тисячам будинків та іншим будівлям.

Нагадаємо, 11 людей загинули і ще кілька зникли безвісти в Анголі після сильних дощів, що викликали повені.

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