Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6

12:10, 28 березня 2017
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У понеділок, 27 березня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 178 км на захід від повіту Каміїсо. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався у М'янмі.

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