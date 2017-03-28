На автошляхах України без опадів, на півдні завтра температура до +20°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів. На півдні в середу температура до +20°.

На автошляхах України без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +12°... +19°. Завтра на цьому маршруті температура до +20°, сонячно.

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На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +12° ...+18°. У середу на цьому маршруті без опадів, температура до +20°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +16°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +14°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +12°. 29 березня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +8° ...+13°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +12° ... +16°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +19°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.