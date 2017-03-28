На автошляхах України без опадів, на півдні завтра температура до +20°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів. На півдні в середу температура до +20°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +12°... +19°. Завтра на цьому маршруті температура до +20°, сонячно.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні потеплішає до +18° (карта)
На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі +12° ...+18°. У середу на цьому маршруті без опадів, температура до +20°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +16°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +14°.
У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +12°. 29 березня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура +8° ...+13°.
За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +12° ... +16°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +19°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°