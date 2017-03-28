Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Протягом 28-29 березня внаслідок потепління у Карпатах очікується значна лавинна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні потеплішає до +18° (карта)
"За прогнозами Укргідрометцентру, 28-29 березня внаслідок потепління у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.
Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
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