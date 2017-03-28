Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Протягом 28-29 березня внаслідок потепління у Карпатах очікується значна лавинна небезпека.

У Карпатах очікується значна лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 28-29 березня внаслідок потепління у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.