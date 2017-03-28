Влада Австралії повідомляє про значну шкоду від циклону "Деббі"
Через тропічний циклон "Деббі" понад 45 тисяч будинків у районах північного сходу Австралії залишаються без електрики.
Про це повідомила на нараді у Брісбені брифінгу прем'єр штату Квінсленд Анастасія Палащук.
"До нас надходять повідомлення про серйозний збиток та суттєві структурні ушкодження, але все це поки що попередня інформація", - сказала вона. "Зв'язок з деякими населеними пунктами перерваний, і головною нашою проблемою наразі є брак інформації з місць", - цитує Палащук ТАСС.
Сідней постраждав від сильного шторму (фото)
Швидкість поривів вітру поруч з епіцентром перевищує 62,5 м/с. Метеорологи спочатку привласнили циклону четверту (з п'яти) категорію потужності, але до вечора знизили її до третьої категорії.
Відзначається, що настільки невисока швидкість стала одночасно і доброю, і поганою новиною. З одного боку, циклон "запізнився" і перетнув берегову лінію через кілька годин після піку припливу, що дозволило уникнути значних затопленнь низинних районів міста Маккай, з іншого, низька швидкість руху "Деббі" по суші передбачає більшу тривалість штормових вітрів і злив над кризовими районами.
У поліції Квінсленда повідомили, що на даний момент вже відомо про одного постраждалого в результаті циклону - ним став мешканець містечка Просерпайн, на якого впала стіна будинку.
Зазначимо, раніше рятувальники евакуювали десятки тисяч жителів прибережних районів.
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