Завтра в Україні без опадів, на заході потеплішає до +21° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.

В Україні завтра тепло і без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +4°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Львові 29 березня сонячно, вночі +7°, вдень +17°. Вітер західний, помірний.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +7°, вдень +18°. Вітер західний та південно-західний, до 7.5 м/с.

У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +4°, вдень +18°, вітер західний та південно-західний, до 4.5 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +4°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +7°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +5°, вдень +17°. Вітер східний та північно-західний, до 2.4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +6°, вдень +15°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

У Краматорську у середу хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +11°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +4°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 6.8 м/с.

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