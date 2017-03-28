Завтра в Україні без опадів, на заході потеплішає до +21° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.
У Києві завтра без опадів, вночі +4°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Львові 29 березня сонячно, вночі +7°, вдень +17°. Вітер західний, помірний.
На автошляхах України без опадів, на півдні завтра температура до +20°
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +7°, вдень +18°. Вітер західний та південно-західний, до 7.5 м/с.
У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +4°, вдень +18°, вітер західний та південно-західний, до 4.5 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +4°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +7°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +5°, вдень +17°. Вітер східний та північно-західний, до 2.4 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +6°, вдень +15°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.
У Краматорську у середу хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +11°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +4°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 6.8 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°