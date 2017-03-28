У Києві завтра без опадів, вдень до +13°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері – до +11°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:41, а зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.

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