У Києві завтра без опадів, вдень до +13°

19:00, 28 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері – до +11°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

На автошляхах України без опадів, на півдні завтра температура до +20°

Сонце в столиці зійде у 06:41, а зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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