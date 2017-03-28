На поверхні вулкана Етна утворилася трикілометрова ріка лави (відео)

18:02, 28 березня 2017
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Поверхня Етни досі вкрита снігом, наслідки зустрічі гарячої лави та холодної скелі передбачити важко. 

На поверхні вулкана Етна утворилася трикілометрова ріка лави. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Надзвичайне видовище можна побачити біля підніжжя вогняної гори. Туристів до розпеченого каскаду влада вирішила не пускати, тимчасово обмеживши доступ. Прокинувся вулкан місяць тому - тоді під час раптового виверження із кратера почало вилітати каміння, поранивши десятьох людей.

Науковці попереджають - через те, що поверхня Етни досі вкрита снігом, наслідки зустрічі гарячої лави та холодної скелі передбачити важко. 

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