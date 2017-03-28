На поверхні вулкана Етна утворилася трикілометрова ріка лави (відео)

Поверхня Етни досі вкрита снігом, наслідки зустрічі гарячої лави та холодної скелі передбачити важко.

На поверхні вулкана Етна утворилася трикілометрова ріка лави. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Надзвичайне видовище можна побачити біля підніжжя вогняної гори. Туристів до розпеченого каскаду влада вирішила не пускати, тимчасово обмеживши доступ. Прокинувся вулкан місяць тому - тоді під час раптового виверження із кратера почало вилітати каміння, поранивши десятьох людей.

Науковці попереджають - через те, що поверхня Етни досі вкрита снігом, наслідки зустрічі гарячої лави та холодної скелі передбачити важко.