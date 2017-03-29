NASA показало, як виглядає потужний циклон "Деббі" з космосу (відео)
Циклон приніс з собою і вітер, і потужні зливи, які будуть тривати в Квінсленді протягом найближчих двох діб.
NASA опублікувало відео циклону "Деббі", зняте з борту Міжнародної космічної станції.
Ролик розміщено на офіційному YouTube-каналі Національного аерокосмічного агентства США.
Влада Австралії повідомляє про значну шкоду від циклону "Деббі"
Як заявив співробітник Національного бюро метеорології Джеймс Тейлор, тропічний циклон "Деббі", що обрушився у вівторок на північно-східне узбережжя Австралії, втратив свою силу, тим не менш небезпека великих повеней в штаті Квінсленд "як і раніше дуже висока", передає ТАСС.
Циклон приніс з собою і вітер, і потужні зливи, які будуть тривати в Квінсленді протягом найближчих двох діб.
Щоб краще описати масштаби впливу "Деббі" на ситуацію в Квінсленді, Девід Тейлор повідомив, що сильний вітер очікується навіть у столиці Квінсленда Брісбені, розташованій приблизно в 1000 км на південь від місця перетину циклоном берегової лінії.
Швидкість поривів вітру в третьому найбільшому місті країни, де проживають понад 2,3 мільйона чоловік, буде досягати позначки 120 км/год (близько 33 м/с), попередив метеоролог.
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