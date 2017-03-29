В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

08:02, 29 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні в Києві без опадів, удень +13°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Львові 29 березня сонячно, вдень +17°. Вітер західний, помірний.

На автошляхах України без опадів, на півдні завтра температура до +20°

У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря +18°. Вітер західний та південно-західний, до 7.5 м/с.

У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вдень +17°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +18°, західний та південно-західний, до 4.5 м/с.

Прогноз на 29 березня / УНІАН
Прогноз на 29 березня / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +17°, вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +15°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно з проясненнями, температура +11°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 6.8 м/с.

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