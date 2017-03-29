У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

08:30, 29 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 березня, у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

На автошляхах України без опадів, на півдні завтра температура до +20°

Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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