На Камчатці стався землетрус магнітудою 6,7, оголошена загроза цунамі
У Тихому океані неподалік від селища Усть-Камчатськ на Камчатці (РФ) стався потужний землетрус.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на чергову службу сейсмостанції "Петропавловськ".
"Землетрус магнітудою 6,7 стався в акваторії Тихого океану біля берегів Камчатки. Епіцентр знаходився в 85 км від селища Усть-Камчатськ. Населення відчуло поштовхи силою до 5 балів. Оголошена загроза цунамі", - йдеться в повідомленні.
Землетрус було зафіксовано в 16:09 за місцевим часом (07:09 за Києвом).
"У результаті землетрусу можливе локальне цунамі заввишки до 1,5 метра. До Північно-Курильська (острів Парамушир) хвиля може дійти за дві години. Загрози узбережжю Сахалінської області немає", - повідомили в Сахалінському центрі цунамі.
Інформації про руйнування і постраждалих на даний момент не надходило.
Нагадаємо, 27 березня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°