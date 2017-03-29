На Камчатці стався землетрус магнітудою 6,7, оголошена загроза цунамі

09:02, 29 березня 2017
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У Тихому океані неподалік від селища Усть-Камчатськ на Камчатці (РФ) стався потужний землетрус.

Flickr, Matt Katzenberger
Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на чергову службу сейсмостанції "Петропавловськ".

В Індонезії стався землетрус

"Землетрус магнітудою 6,7 стався в акваторії Тихого океану біля берегів Камчатки. Епіцентр знаходився в 85 км від селища Усть-Камчатськ. Населення відчуло поштовхи силою до 5 балів. Оголошена загроза цунамі", - йдеться в повідомленні.

Землетрус було зафіксовано в 16:09 за місцевим часом (07:09 за Києвом).

"У результаті землетрусу можливе локальне цунамі заввишки до 1,5 метра. До Північно-Курильська (острів Парамушир) хвиля може дійти за дві години. Загрози узбережжю Сахалінської області немає", - повідомили в Сахалінському центрі цунамі.

Інформації про руйнування і постраждалих на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 27 березня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6.

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