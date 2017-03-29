На заході України оголосили штормове попередження

10:03, 29 березня 2017
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Сьогодні, 29 березня, у західних регіонах очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними під час перебування на вулиці.

"Будьте обережні під час перебування на вулиці. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.

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