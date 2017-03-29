На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 29 березня, у західних регіонах очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів
Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними під час перебування на вулиці.
"Будьте обережні під час перебування на вулиці. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 березня в Україні без опадів. На заході до +21°.
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