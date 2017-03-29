Через повені в Перу евакуюють понад 10 тисяч осіб

Близько 10 тисяч осіб, які постраждали від потужних повеней в Перу, будуть переміщені до притулку в регіоні Піура.

Повінь в Перу / Reuters

Про це повідомив президент країни Педро Кучинські, передає РИА Новости з посиланням на агентство Andina.

Читайте також Влада Чилі направила 20 тонн гуманітарної допомоги постраждалим від повеней у Перу

"Зараз важливо перемістити близько 10 тисяч осіб, які знаходяться в місті Катакаос, до безпечного місця, для цього потрібно побудувати ще 2-3 центри (розміщення біженців)", - повідомив Кучинські.

Відзначається, що людям доведеться жити в таких центра близько місяця.

Річка Піура вийшла з берегів 27 березня, затопивши однойменне місто. У результаті розливу Піури загинули як мінімум чотири людини.

Нагадаємо, 11 людей загинули і ще кілька зникли безвісти в Анголі після сильних дощів, що викликали повені.