Через повені в Перу евакуюють понад 10 тисяч осіб
Близько 10 тисяч осіб, які постраждали від потужних повеней в Перу, будуть переміщені до притулку в регіоні Піура.
Про це повідомив президент країни Педро Кучинські, передає РИА Новости з посиланням на агентство Andina.
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"Зараз важливо перемістити близько 10 тисяч осіб, які знаходяться в місті Катакаос, до безпечного місця, для цього потрібно побудувати ще 2-3 центри (розміщення біженців)", - повідомив Кучинські.
Відзначається, що людям доведеться жити в таких центра близько місяця.
Річка Піура вийшла з берегів 27 березня, затопивши однойменне місто. У результаті розливу Піури загинули як мінімум чотири людини.
Нагадаємо, 11 людей загинули і ще кілька зникли безвісти в Анголі після сильних дощів, що викликали повені.
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