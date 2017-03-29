Через повені в Перу евакуюють понад 10 тисяч осіб

11:02, 29 березня 2017
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Близько 10 тисяч осіб, які постраждали від потужних повеней в Перу, будуть переміщені до притулку в регіоні Піура.

Повінь в Перу / Reuters
Повінь в Перу / Reuters

Про це повідомив президент країни Педро Кучинські, передає РИА Новости з посиланням на агентство Andina.

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"Зараз важливо перемістити близько 10 тисяч осіб, які знаходяться в місті Катакаос, до безпечного місця, для цього потрібно побудувати ще 2-3 центри (розміщення біженців)", - повідомив Кучинські.

Відзначається, що людям доведеться жити в таких центра близько місяця.

Річка Піура вийшла з берегів 27 березня, затопивши однойменне місто. У результаті розливу Піури загинули як мінімум чотири людини.

Нагадаємо, 11 людей загинули і ще кілька зникли безвісти в Анголі після сильних дощів, що викликали повені.

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